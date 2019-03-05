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В Новороссийске почти 125 тысяч человек остались без света после возгорания на электрической подстанции

Общество

 

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20:43 К 18:50 мск электроснабжение восстановили, сообщило региональное управление МЧС.

Несколько районов Новороссийска остались без света после пожара на электрической подстанции. Об этом сообщает региональное издание «Наша газета».

Фото: «Новороссийск Today» / «ВКонтакте»

«На дорогах Новороссийска образуются огромные пробки, так как не работают светофоры, а также встал электротранспорт. Остановили работу некоторые крупные предприятия», — пишет издание. 

Как уточнили радио «Говорит Москва» в министерстве энергетики, авария случилась на Кирилловской подстанции, без света остались почти 125 тысяч человек. Речь идет о Приморском, Южном, Центральном районах, а также село Мысхако и части Восточного района.

По словам начальника городского управления ГО и ЧС Игоря Васильева, социальные объекты перевели на резервные источники электропитания. 

Теги:
nt, новороссийск
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