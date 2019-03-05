В Новороссийске почти 125 тысяч человек остались без света после возгорания на электрической подстанции

Обновление 20:43 К 18:50 мск электроснабжение восстановили, сообщило региональное управление МЧС.

Несколько районов Новороссийска остались без света после пожара на электрической подстанции. Об этом сообщает региональное издание «Наша газета».

«На дорогах Новороссийска образуются огромные пробки, так как не работают светофоры, а также встал электротранспорт. Остановили работу некоторые крупные предприятия», — пишет издание.

Как уточнили радио «Говорит Москва» в министерстве энергетики, авария случилась на Кирилловской подстанции, без света остались почти 125 тысяч человек. Речь идет о Приморском, Южном, Центральном районах, а также село Мысхако и части Восточного района.

По словам начальника городского управления ГО и ЧС Игоря Васильева, социальные объекты перевели на резервные источники электропитания.