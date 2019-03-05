В Казани арестовали активиста за посты во «ВКонтакте», разжигающие ненависть между русскими и татарами

Кировский районный суд Казани арестовал на трое суток активиста Союза татарской молодежи «Азатлык» Батырхана Агзамова за разжигание межнациональной розни (ст. 20.3.1 КоАП), сообщает «Idel.Реалии».

Поводом для привлечения к административной ответственности стали две видеозаписи и один пост, которые Агзамов разместил на своей странице во «ВКонтакте». По версии следствия, они возбуждали национальную вражду между русскими и татарами.

Адвокат Эльза Нисанбекова отметила, что срок давности по этой статье истек, поскольку протокол исследования материалов был составлен в декабре 2017 года, а сами материалы опубликованы в октябре 2017-го, августе 2016-го и июле 2015 года.

Сам Агзамов связывает свое административное дело с активной деятельностью «Азатлыка» и татарского национального движения в целом: «Я думаю, что они взялись за меня из всех других членов “Азатлык”, так как я не так давно вступил в движение».

Ранее активиста уже привлекали к административной ответственности. В марте прошлого года его арестовали за публикацию фотоколлажа, на котором был изображен человек в военной форме, получающий нашивку с коловратом (восьмиконечный крест с загнутыми под прямым углом концами). Агзамова признали виновным в публичной демонстрации нацистской атрибутики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

В июле 2018 года активиста оштрафовали на 10 тысяч рублей за плакат с надписью «Верните татарский язык в школы и детские сады» (ст. 20.2 КоАП) на апрельском митинге памяти поэта Габдуллы Тукая. В сентябре Агзамова арестовали на восемь суток — суд признал его одним из организаторов митинга против пенсионной реформы.

В ноябре казанский суд арестовал активиста на пять суток за публикацию во «ВКонтакте» демотиватора с изображением кельтского креста (ст. 20.3 КоАП). Защита настаивала, что изображение не пропагандировало нацистскую символику, а, напротив, критиковало фашизм.