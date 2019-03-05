Жителя Сыктывкара приговорили к 1,5 годам колонии строгого режима за разбитый памятник рублю

Мировой судья Куратовского судебного участка приговорил 22-летнего жителя Сыктывкара к 1,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за порчу памятника «Знак Рубля» (ч. 1 ст. 214 УК).

Суд установил, что в апреле 2018 года молодой человек проходил через сквер на Стефановской площади, где стоит памятник, в нетрезвом состоянии.

«Остановившись у “Знака Рубля”, сыктывкарец вспомнил о своем сложном финансовом положении и по этой причине дважды ударил малую архитектурную форму ногой», — говорится в сообщении прокуратуры Коми.

От ударов памятник рублю упал и разбился. Материальный ущерб от акта вандализма оценили в 303 тысячи рублей. Сыктывкарец полностью признал свою вину. Сообщалось, что ранее у него было несколько судимостей.