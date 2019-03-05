Znak: судей по делу «Нового величия» возьмут под госзащиту из-за угроз. Адвокаты считают это провокацией

Судей Дорогомиловского районного суда Москвы возьмут под государственную защиту, сообщил Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее им поступали угрозы прекратить уголовное преследование фигурантов дела «Нового величия».

«С конца этой недели все судьи, а не только те, что выносили решения о мере пресечения фигурантам „Нового величия“, будут под охраной. К каждому судье будут приставлены охранники, которые будут их сопровождать 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Будут контролироваться все передвижения судей, не только от дома до работы и обратно», — рассказал собеседник издания. В пресс-службе Дорогомиловского суда эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Ранее, как пишет Znak.com, в мессенджере WhatsApp в адрес судей стали распространяться угрозы, написанные якобы от сторонников «Нового величия», которые требовали прекратить уголовное дело. В противном случае, говорилось в сообщении, авторы сообщения пригрозили взорвать здание Дорогомиловского суда.

Адвокат Ольга Карлова заявила, что последователей «Нового величия» не существует: «Такие сообщения — это продолжение провокации, ребят хотят таким образом дискредитировать, показать, какие они плохие, какие у них последователи. Это делается, чтобы возбудить общественное мнение, чтобы играть против нас».

По делу «Нового величия» проходят 10 фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам создать политическое движение, написал устав, разработал политическую программу и арендовал помещение для проведения собраний. Защита настаивает, что «Руслан Д.» был осведомителем или, возможно, агентом-провокатором спецслужб.