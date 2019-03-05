В офисы двух лондонских аэропортов и вокзала Ватерлоо пришли взрывоопасные пакеты

В Лондоне в офисы трех транспортных узлов — аэропортов Хитроу и Лондон-Сити, а также железнодорожного вокзала Ватерлоо — пришли пакеты со взрывчатыми веществами, говорится в твиттере городской полиции. Расследованием занялось ее антитеррористическое подразделение, которое считает все три случая связанными между собой.

«Самодельные взрывные устройства» пришли в почтовых пакетах формата А4. Первый пришел в штаб-квартиру Хитроу (Compass Centre), сотрудники открыли его около 10 часов по местному времени (13:00 мск), после чего тот загорелся, никто не пострадал.

Спустя час еще один пакет обнаружили в почтом отделении вокзала Ватерлоо. Такой же пакет нашли и в корреспонденции офиса аэропорта Лондон-Сити. Сотрудники не стали их открывать, доложив о них полиции.

Напомним, осенью перед выборами в Конгресс США американским политикам, преимущественно сторонникам демократической партии, а также журналистам стали приходить посылки, в которых находились бомбы.

Их отправляли филантропу Джорджа Сороса, экс-кандидату в президенты Хиллари Клинтон, экс-директору Национальной разведки Джеймсу Клэпперу, актеру Роберту де Ниро и другим. В рамках дела задержали 56-летнего республиканца Сезара Сэйока, который признал вину.