Суд на Кубани заблокировал четыре клипа рэпера Хаски

Советский районный суд Краснодара в декабре заблокировал четыре клипа рэпера Хаски, решение опубликовано на сайте суда. Об этом адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, представляющий интересы музыканта, узнал на заседании 5 марта в Таганском суде Москвы

По требованию прокуратуры Карасунского округа Краснодара суд заблокировал клипы на треки «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17» во «ВКонтакте» и на YouTube. Суд также заблокировал во «ВКонтакте» клип на «Иуду», который ранее по требованию Роскомнадзора уже убирали с YouTube.

Поскольку в клипах есть курящие люди и сцены насилия, они могут вызвать у несовершеннолетних интерес к «суициду, убийству, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани». В постановлении суда также отмечается, что прокуратура обратилась в Роскомнадзор за их блокировкой после обращения некого Удовенко К.В.

Сейчас в Таганском суде рассматривается жалоба на блокировку клипа «Иуда» на YouTube. Его убрали с канала рэпера по требованию МВД в ноябре, поскольку там показывались наркотики. Вскоре после этого его концерт в Краснодаре отменили из-за предупреждения прокуратуры, а его самого задержали и арестовали за то, что он зачитал рэп фанатам, забравшись на крышу автомобиля.