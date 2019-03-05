Мособлсуд вынес приговор участникам бунта в Можайской воспитательной колонии

Московский областной суд приговорил к срокам от трех лет и пяти месяцев до трех лет и одиннадцати месяцев колонии общего режима восьмерых воспитанников Можайской воспитательной колонии по делу о бунте в учреждении в 2016 году, передает корреспондент «Новой» из зала суда.

Все признаны виновными в участии в массовых беспорядках. Со всех суд снял обвинение в призывах к массовым беспорядкам за сроком давности. А c подсудимого Максима Ершова было снято обвинение в организации беспорядков за недоказанностью (он единственный, кто в этом обвинялся). Еще один подсудимый — Олег Белендрясов — был освобожден в зале суда из-за пересчета срока по принципу «день за полтора».

Суд также удовлетворил иск представителей колонии к воспитанникам в размере 330 тысяч рублей.

Осужденные Можайской колонии М.Ершов, А.Дорожкин, В. Малевич, И.Квартальнов, О.Белендрясов, М.Вишняков, М.Румянцев, Д.Сизоненко. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Бунт в Можайской воспитательной колонии произошел вечером 21 февраля 2016 года. По версии обвинения, несовершеннолетние воспитанники колонии, собрали большую часть осужденных — 55 человек из 75 — в спортзале на втором этаже общежития, забаррикадировали входы и начали крушить мебель, попутно выкидывая из окон подушки (их они поджигали), ножки от стола, бумаги, стенды с правилами поведения в отряде и т.д.

Согласно обвинительному заключению, сумма уничтоженного имущества составила 330 тыс. руб. Среди испорченного — 42 армейские кровати, 52 стула, 56 табуретов, табуретки, тумбочки, кресла, два стола компьютерных, семь обеденных столов, стол для переговоров, теннисный стол, а также техника.

Подростки согласились вступить в переговоры с администрацией почти сразу. Участники бунта требовали от администрации прекратить издевательства, предоставить им мобильные телефоны для связи с родственниками, журналистами и прокуратурой.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

В ходе инцидента никто из воспитанников и сотрудников колонии не пострадал. Тем не менее, следствие возбудило в отношении восьмерых подростков (в зависимости от роли каждого) дело об организации массовых беспорядков, о призывах к беспорядкам и участии в них (части 1, 2, 3 ст. 212 УК).

Между тем, как отмечали правозащитники и адвокаты, действия воспитанников колонии неправильно было квалифицировать по ст. 212 УК, поскольку в ней указано, что массовые беспорядки сопровождаются насилием, применением оружия, взрывных устройств, веществ и предметов, опасных для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти. Чего в данной ситуации не было. Как отмечала в ходе судебного процесса защита, действия подростков логичнее и правильнее квалифицировать по ч. 1 ст. 167 УК (умышленное уничтожение чужого имущества со значительным ущербом). Однако ни следствие, ни впоследствии суд на переквалификацию обвинения не пошли.

После случившегося членам ОНК задержанные подростки передали письменные жалобы на насилие со стороны администрации воспитательной колонии. В частности, подростки рассказывали, что сотрудники администрации могли нанести побои за оторванную пуговицу, плохо спетую песню, невыученные стихи; давали воспитанникам клички, могли нецензурно обращаться к ним, заставляли ходить гуськом, давали пинки, плевались, мочились на вомпитанников, окунали головой в унитаз и допускали действия сексуального характера. Потом подростки от изложенного в своих жалоб откажутся. А представители администрации все факты насилия и избиений отрицали.

Судебный процесс над воспитанниками колонии шел свыше года. На скамье подсудимых были: Максим Ершов, Владимир Далевич, Игорь Квартальнов, Олег Белендрясов, Михаил Вишняков, Максим Румянцев, Дмитрий Сизоненко, Александр Дорожкин. Еще двое объявлены в розыск. Сейчас осужденным от 20 до 22 лет. Шестеро из них признали вину.

Добавим, что после беспорядков начальнику колонии и нескольким сотрудникам были объявлены строгие выговоры, остальные сотрудники колонии понесли дисциплинарные наказания.