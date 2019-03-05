Двум фигурантам бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир» ужесточили обвинение

Крымское управление Федеральной службы безопасности переквалифицировало обвинение двум фигурантам бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир» (запрещенной в России террористической организации) с участия в запрещенной организации (ч. 2 ст. 205.5 УК, от 10 до 20 лет лишения свободы) на ее создание (ч.1 ст. 205.5 УК, от 15 до 20 лет)

Постановление следствия было вручено Тимуру Ибрагимову и Мемету Белялову в управлении ФСБ в Симферополе. Ранее обвинение также ужесточили еще одному фигуранту дела Марлену Асанову.

«Теперь в этом деле, в общей сложности, три организатора», — отметил адвокат Белялова Эдем Семедляев. Он предположил, что таким образом следствие пытается обезопасить себя от возвращения дела из суда для утяжеления обвинения. Так получилось с делом т.н. ялтинской группы «Хизб ут-Тахрир», которое Северо-Кавказский военный окружной суд вернул для переквалификации обвинения одному из обвиняемых на более тяжелое.

Восьмерых фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» задержали в крымском Бахчисарае в октябре 2017-го и мае 2018-го года. В феврале 2019 года, кроме террористической статьи обвинения (ст. 205.5 УК), всем обвиняемым также предъявили попытку насильственного захвата власти только на основании учения партии (ст. 278 УК). Помимо этого, одного из них, Сейрана Салиева, в феврале обвинили в публичной пропаганде террористической деятельности за видео во «ВКонтакте» (ч. 2 ст. 205.2 УК).

С 2014 года в Крыму по обвинению в участии в панисламистской партии «Хизб ут-Тахрир», сторонники которой призывают к созданию Халифата в исламском мире, было задержано более трех десятков мусульман. Большинство из них правозащитная организация «Мемориал» признает политзаключенными. Деятельность «Хизб ут-Тахрир» не была запрещена на Украине, ее члены не преследовались в Крыму до 2014 года.