Главреда нижегородского издания Koza.Press оставили на ночь в отделении по делу об организации марша Немцова

В Нижнем Новгороде главного редактора онлайн-издания Koza.Press Ирину Славину оставили на ночь до суда по административному делу об организации марша памяти Бориса Немцова (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Об этом говорится в телеграм-канале «Апология протеста».

Славину задержали днем на транспортной остановке и доставили в отделение. Согласно полицейскому рапорту, 24 февраля Славина с фотографией Немцова и надписью «Борись» в руках возглавляла колонну из 50 участников памятного шествия по пешеходной Большой Покровской улице.

В рапорте отмечается, что именно она руководила собравшимися: «подняв портрет Немцова Б. над головой, она остановила движение граждан [на пересечении с Октябрьской улицей], после того как она опустила портрет группа граждан продолжила движение».

24 февраля в крупных городах России в четвертый раз прошли марши памяти оппозиционера Бориса Немцова. СМИ сообщали об одном задержании по стране, на согласованной акции в Москве. Нижегородский оргкомитет отказался от проведения марша в этом году из-за задержаний его участников после прошлого мероприятия, однако активисты все равно вышли на прежнее место.

Напомним, Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 19 лет колонии строгого режима. При этом адвокат семьи говорила, что следствие ничего не сделало для поиска организаторов и заказчиков его убийства.