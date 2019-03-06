Мадридский «Реал» не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» проиграл амстердамскому «Аяксу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

😀 When you score 4 goals away from home in Europe...#UCL pic.twitter.com/nfqiFzesTo — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2019

Матч, проходивший на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 4:1. В составе «Аяксу» отличились Хаким Зиеш, Давид Нерес, Душан Тадич и Лассе Шоне. За «Реал» гол забил Марко Асенсио.

В первой игре в Амстердаме победу одержал «Реал» со счетом 2:1.

«Реал» три раза подряд, с 2016 года, выигрывал Лигу чемпионов. Всего клуб из Мадрида становился победителем турнира 13 раз. Летом мадридскую команду покинули португальский нападающий Криштиану Роналду и французский тренер Зинедин Зидан.