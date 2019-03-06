В Южной Корее пятерых моряков судна «Палладий» приговорили к тюремным срокам

Суд в Южной Корее приговорил пятерых российских моряков с судна «Палладий» к тюремным срокам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского консула в Пусане Романа Быкова.

«Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан - один год, еще трое моряков — по 10 месяцев, старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок», — сказал Быков, добавив, что приговор вступает в силу через неделю, до этого времени моряки могут подать апелляцию.

По его словам, дипломаты намерены в ближайшее время посетить моряков в следственном изоляторе.

Летом прошлого года морская полиция Южной Кореи задержала российское судно «Палладий» после жалобы команды на невыплату зарплаты. Задолженность работодателя, по словам моряков, составила около 250 тысяч рублей. Экипаж не мог вернуться в Россию, так как судовладелец отказывался оплатить билеты.

Позднее судовладелец, прибыв на судно, взял на себя функции капитана и отдал приказ двигаться в сторону Японии без оформления необходимых документов. Судно, игнорировшее требования властей вернуться в порт, задержали в территориальных водах Японии, в 5-6 км от острова Цусима. К задержанию был привлечен корабль береговой охраны и вертолет с десантом, команда оказала сопротивление южнокорейским властям.