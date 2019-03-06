РИА Новости сообщили о переводе счетов PDVSA в «Российскую финансовую корпорацию»

Счета венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA будут переведены в банк «Российская финансовая корпорация». Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

«РФК станет базовым банком для обслуживания всех венесуэльских предприятий, прежде всего, речь идет о PDVSA», — сказал один из собеседников агентства.

Ранее сообщалось, что Мадуро решил перевезти офис PDVSA из Лиссабона в Москву, чтобы «укрепить» сотрудничество между Венесуэлой и российскими компаниями, в частности с «Роснефтью» и «Газпромом».

Reuters также сообщало, что российский Газпромбанк принял решение о заморозке ее счетов для избежания вторичных санкций США, однако в PDVSA заявили, что это так и не было сделано. Помимо этого, в банке отрицали, что компания открыла у них новые счета.

В конце января Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим главы Венесуэлы. США признали его «переходным президентом» и ввели санкции против режима Мадуро. Они затронули нефтяную госкомпанию PDVSA, чьи активы на 7 млрд долларов после этого оказались заблокированы.

В конце февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители режима Мадуро поручили около 50 компаниям, торгующим товарами широкого потребления, открыть иностранные счета в России, Турции, Китае и Индии. Эти страны поддерживают Мадуро.