Суд заменил домашний арест на заключение в колонии для дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой

Суд перевел в колонию общего режима дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову, которую ранее приговорили к ограничению сободы по обвинению в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщается на сайте узбекской прокуратуры.

По заявлению ведомства, решение отправить Каримову в колонию связано с тем, что в ноябре 2018 года она «самовольно покинула место жительства», а после «продолжила злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания».

5 марта дочь Гульнары Каримовой Имам заявила, что ее мать похитили сотрудники Генпрокуратуры из квартиры в Ташкенте, где она проживает с июня 2018 года. В прокуратуре это отрицают.

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову арестовали летом 2017 года по обвинению в мошенничестве, подделке документов, сокрытии валюты, уклонении от уплаты налогов. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы, но позже наказание было заменено на ограничение свободы сроком на пять лет.

Дело по уклонению от уплаты налогов было заведено в октябре 2013 года, когда Каримова работала директором Центра политических исследований. По версии следствия, с 2001 года по 2013 год она и члены организованной преступной группы совершали экономические преступления. Сумма ущерба, нанесенная государству оценивается в более, чем 3,7 трлн сумов.

В августе 2015 году Ташкентский суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы. Тогда же в рамках дела о коррупции в телекоммуникационных компаниях следственные органы арестовали девять человек из окружения Гульнары Каримовой.