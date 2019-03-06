ЕСПЧ присудил 5 тысяч евро компенсации экс-губернатору Сахалинской области

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 5 100 евро бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, которого осудили за взяточничество. Решение было вынесено 21 февраля, на него обратила внимание «Медиазона».

Суд постановил, что власти России нарушили в отношении Хорошавина право «на судебное разбирательство в течение разумного срока» и продолжительность предварительного заключения Хорошавина была чрезмерной.​

Хорошавин был арестован в марте 2015 года. По версии следствия, с 2009 по 2015 год Хорошавин и другие высокопоставленные чиновники Сахалинской области получали от бизнесменов крупные взятки в обмен на госконтракты, субсидии и приемку выполненных работ.

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В феврале 2018 года Хорошавина приговорили к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей по обвинению во взятке и отмывании преступных доходов в составе преступной группы. В июне Хорошавину предъявили новые обвинения еще в 20 взятках (ч.5 ст.290 УК) до десяти миллионов рублей каждая.