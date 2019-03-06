Госдума запретила хостелы и гостиницы в многоквартирных домах

Госдума одобрила в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс, запрещающие организацию гостиниц и хостелов в многоквартирных домах, говорится на сайте нижней палаты.

Законопроект о запрете хостелов в жилых домах был внесен еще в сентябре 2015 года, однако с тех пор после первого чтения в мае 2016 года его отправляли на доработку. Во втором чтении он был принят только накануне, 5 марта.

Согласно пояснительной записке, хостелы наносят ущерб историческим зданиям, а их постояльцы мешают постоянным жителям домов. Один из авторов документа, Сергей Катасонов, также заявлял, что хостелы в квартирах мешают легальному бизнесу.

Читайте также Госдума хочет запретить хостелы. Теперь под вопросом судьба всего рынка краткосрочного найма жилья

При этом в жилых домах находятся около 40% от всех 400 московских хостелов и около 80% — от 280 петербургских, сообщали РБК в Гильдии малых средств размещения. Для того, чтобы продолжить работу, их владельцам придется перевести помещения в статус нежилых, что возможно только если они располагаются на первых этажах. Из-за этого, по мнению главы Гильдии Яны Бабиной, большая их часть уйдет в тень.