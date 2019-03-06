Госдума приняла во втором чтении законопроекты о запрете фейковых новостей и оскорблении власти

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о запрете распространения фейковых новостей в СМИ и интернете, говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Ко второму чтению в текст законопроекта были внесены поправки для сетевых изданий. Роскомнадзор по требованию генерального прокурора будет требовать от редакции удалить неприемлемый материал. Административная ответственность будет наступать только в том случае, если издание не отреагирует на требование надзорного ведомства.

Кроме того, парламентарии уточнили, что информация будет признаваться подлежащей блокировке, если ее распространение несет «угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, нарушения общественного порядка, создания помех работе систем стратегически важной инфраструктуры».

За нарушение законодательства предлагается установить штрафы для граждан от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Если распространение ложной информации повлекло за собой смерть человека или причинение вреда здоровью, то размер штрафа увеличивается. Так, для граждан он составит от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Второе чтение прошел законопроект о «явном неуважении» к обществу, представителям власти и государственным символам. Генпрокурор при обнаружении материалов, оскорбляющих власти, должен обратиться в Роскомнадзор. Тот, в свою очередь, должен определить провадйера хостинга сайта, зафиксировать дату и направить уведомление.

Если владелец сайта не удалит материал в течение суток, провайдер будет обязан его заблокировать. Если провайдер не выполнит это требование, то доступ будет ограничивать оператор связи.

Первое чтение законопроекты о запрете фейк-ньюс и оскорблении властей и госсимволом прошли 24 января. Концепцию первой инициативы с учетом доработки поддержали «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР, фракция КПРФ выступила против (со второй инициативой «СР» и ЛДПР тогда также не согласились). Автором законопроектов является сенатор Андрей Клишас.