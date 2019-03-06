Эксперты сообщили о восстановительных работах на северокорейском ракетном полигоне

Северная Корея в феврале начала восстановительные работы на ракетном полигоне Сохэ, который обещала демонтировать после первой встречи лидеров КНДР и США в июне. Об этом сообщили эксперты проектов Beyond Parallel вашингтонского Центра стратегических исследований и 38 North Центра имени Генри Стимсона.

Снимки со спутника, сделанные через несколько дней после второй встречи лидеров двух государств в Ханое, показали, что работы на стартовой площадке полигона начались между 16 февраля и 2 марта. Туда подвезли два опорных крана и строительные материалы.

По данным южнокорейской разведки, ремонт включал в себя замену крыши и двери на объекте. В Beyond Parallel обратили внимание на активность у вертикального испытательного стенда двигателя и на рельсовой конструкции для перемещения ракеты на стартовой площадке.

Сохэ является единственным функционирующим стартовым комплексом для космических запусков, отмечает телеканал NBC. В прошлом полигон использовался для спутников, однако при их пусках применялись технологии, схожие с теми, что необходимы для межконтинентальных баллистических ракет.

North Korea’s Sohae Satellite Launching Station (Tongchang-ri): Rebuilding commences on launch pad and engine test stand https://t.co/AoJY3kRyoF — 38 North (@38NorthNK) March 6, 2019

Аналитик из Beyond Parallel Виктор Ча отметил, что хотя на снимках не видно перемещение ракет, активность на полигоне можно расценивать как подготовку к испытаниям. Таким образом Северная Корея демонстрирует свою позицию после отказа США от разговоров о снятии санкций на саммите во вьетнамском Ханое, который закончился досрочно. По данным британской The Times, это произошло из-за требования закрыть секретный завод по обогащению урана.