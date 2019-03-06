Володин прервал выступление главы Минэкономразвития. Он раскритиковал министра за неподготовленность

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина в рамках запланированного «правительственного часа», сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Володин задал Орешкину несколько вопросов о ходе выполнения нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

После этого Володин раскритиковал министра за неподготовленность к разговору. В частности, Орешкин не смог назвать объемы средств, направленные на реализацию госпрограмм и нацпроектов.

«Лучше нам перенести “правительственный час”, вам встретиться с фракциями, обсудить эти вопросы дополнительно, затем прийти и предложить нам варианты развития [экономики]: что нужно, чтобы выйти на рост, который обеспечит в 2021 году 3%», — заявил Володин.

Он отметил, что в прошлом году рост экономики составил 2,3%, а нынешний прогноз предусматривает 1,3%. «Где здесь движение?», — спросил спикер Госдумы.

«Вопрос оказался поставлен парламентом гораздо шире, чем это было изначально запланировано, — сказал Орешкин журналистам после переноса своего выступления, — <…> Поэтому решение, которое было принято парламентом, и я его поддержал».

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в Госдуме прервали выступление министра на пленарном заседании впервые за 20 лет. Орешкин заявил, что выступит с докладом в конце марта-начале апреля.

В свою очередь, в Кремле заявили, что пока не видели выступления Орешкина. «Это нужно вопросы адресовать Думе и в кабинет министров. Это же только что, наверное, было, поэтому мы не имели возможности смотреть непосредственно в прямом эфире. Поэтому я не могу точно сказать, но в целом [это] рабочий процесс», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Напомним, Максим Орешкин возглавил министерство экономического развития в конце 2016 года, после ареста Алексея Улюкаева. 36-летний Орешкин является самым молодым министром нынешнего состава правительства.