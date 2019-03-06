Правозащитник рассказал об исчезновении с телефона умершего адвоката в Приангарье видео избиений в СК

На телефоне адвоката из Приангарья Галины Музыки, умершей после того, как ее подзащитный Михаил Загвоздин рассказал об пытках со стороны силовиков, не оказалось видео его избиения в Следственном комитете. Об этом член иркутской Общественной наблюдательной комиссии Павел Глущенко сообщил «Сибирь.Реалиям».

Загвоздин рассказывал члену ОНК, что когда его 1 марта избивали на допросе в СК около 9 человек, в том числе следователь в форме, адвокат снимала происходящее на камеру через приоткрытую дверь, а после не выдержала и крикнула: «Что вы делаете!»

Когда ее вечером 2 марта нашли мертвой, записей ни на телефоне, ни на каких-либо других гаджетах не оказалось. Гущенко предположил, что та побоялась передать записи правозащитникам до суда.

Представители СК говорили, что не считают смерть женщины криминальной, из-за чего дело пока возбуждать не стали. Однако Глущенко назвал странным такое поведение адвоката: она пропала днем после опроса подзащитного в ИВС и вместо подачи заявления о его избиении в СК и оговоренной встречи с правозащитниками поехала домой, где ее обнаружили.

Напомним, рано утром 1 марта у Михаила Загвоздина прошли обыски по делу о ДТП, после его увезли в СК. По словам его родственников и представителей ОНК, его избивали как дома при детях, так и на допросе, а врачи после госпитализации обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы внутренних органов.

Дело против Загвоздина возбудили по заявлению оперативника отдела усольского МВД, который утверждал, что тот провез его на капоте около километра. Жена Загвоздина говорила, что этого не было и ее муж «чуть не врезался» в него, после чего оперативник через открытое окно машины попытался избить его. 5 марта Загвоздина отправили из ИВС под домашний арест.