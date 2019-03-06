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Историку Юрию Дмитриеву продлили арест на три месяца

Общество

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Петрозаводский городской суд продлил до 25 июня арест главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, сообщил его адвокат Виктор Ануфриев Интерфаксу.

Сейчас дело Дмитриева рассматривается в суде по существу в закрытом режиме. На заседании 6 марта, как уточнил Ануфриев, в качестве свидетелей вызывали специалистов — невролога и гинеколога.

Напомним, в первый раз историка Юрия Дмитриева арестовали в 2016 году. Ему предъявили девять фотографий, обнаруженных в компьютере, на которых его приемная дочь историка изображена без одежды. Дмитриев утверждал, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой. 

В апреле 2018 года суд Петрозаводска оправдал исследователя по этой статье, однако прокуратура обжаловала приговор, после чего дело отправили на пересмотр. Летом против историка возбудили новое уголовное дело: помимо создания порнографии он обвиняется в насильственных действия сексуального характера по отношению к своей приемной дочери.

Теги:
продление ареста, суды, дмитриев, петрозаводск, карелия, va
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