Историку Юрию Дмитриеву продлили арест на три месяца
Петрозаводский городской суд продлил до 25 июня арест главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, сообщил его адвокат Виктор Ануфриев Интерфаксу.
Сейчас дело Дмитриева рассматривается в суде по существу в закрытом режиме. На заседании 6 марта, как уточнил Ануфриев, в качестве свидетелей вызывали специалистов — невролога и гинеколога.
Напомним, в первый раз историка Юрия Дмитриева арестовали в 2016 году. Ему предъявили девять фотографий, обнаруженных в компьютере, на которых его приемная дочь историка изображена без одежды. Дмитриев утверждал, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой.
В апреле 2018 года суд Петрозаводска оправдал исследователя по этой статье, однако прокуратура обжаловала приговор, после чего дело отправили на пересмотр. Летом против историка возбудили новое уголовное дело: помимо создания порнографии он обвиняется в насильственных действия сексуального характера по отношению к своей приемной дочери.