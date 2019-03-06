В Томске прекратили уголовное дело активиста «Левого блока» из-за песен про полицейских

В Томске прекратили уголовное дело о возбуждении ненависти, которое возбудили против активиста «Левого блока» Максима Шульгина из-за песен про полицейских во «ВКонтакте», сообщает «Правозащита Открытки».

По словам адвоката Андрея Миллера, дело прекращено в связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Поводом для преследования активиста стали четыре аудиозаписи во «ВКонтакте», которые, по версии следствия, возбуждали ненависть к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов».

В апреле 2018 года во время задержания сотрудники ФСБ бросили Шульгина на пол машины к включенной автомобильной печке, из-за чего он получил ожоги руки первой и второй степени. В сентябре Следственный комитет не стал заводить дело о его пытках, постановив, что силовики действовали в рамках закона.

В конце декабря сотрудники ФСБ, по словам активиста, пытались уговорить его забрать заявление, предлагая взятку и «оберегать по жизни». После того как Шульгин отказался это сделать, ему пригрозили «переломать ноги», сообщают правозащитники.

Активист рассказывал, что люди в форме связали его скотчем и душили. Кроме того, по его словам, он слышал крики наподобие: «У нас, козлина, дети есть, как им без отцов жить» и «Ты вообще понял, с кем связался, кто ты и кто мы». После этого Шульгин был вынужден подписать бумагу о том, что весной при задержании сотрудники ФСБ не совершали по отношению к нему противоправных действий.

Как пишет «Правозащита Открытки», замруководителя следственного отдела по Советскому района Томска Алексей Потылицин утверждал, что у ведомства с ФСБ «согласованная позиция»: «Пока нет отказа от обвинения в пытках со стороны Шульгина — нет прекращения уголовного дела по ст. 282 УК».