Экс-главу Серпуховского района Шестуна перевели в медчасть при СИЗО после месяца голодовки

Бывшего главу подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна госпитализировали в медчасть при СИЗО-1 «Матросская тишина» из «Лефортово», рассказала его жена Юлия Шестун агентству ТАСС.

Шестун держит голодовку уже 27-й день, выводили ли его врачи из голодовки она не знает. Накануне ему стало плохо на заседании в Басманном суде, однако прибывшие медики после осмотра отказались от госпитализации.

Александра Шестуна обвиняют в том, что в 2008-2014 годах он незаконно передал четыре земельных участка для строительства торговых центров, чем причинил ущерб государству на 62 млн рублей. 12 февраля ему продлили арест до 13 мая.

Генпрокуратура также потребовала изъять в пользу государства земельные участки, дома и другое имущество на 10 млрд рублей, которое якобы нашли у Шестуна и связанных с ним бизнесменов. Его представитель Влада Русина говорила, что Шестун не имел к нему отношения и не знал людей, которым оно принадлежало. В конце февраля надзорное ведомство заявило, что обнаружило у политика имущества еще на 425 млн.

Сам Шестун считает дело сфабрикованным. В январе защита арестованного подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав на свободу и личную неприкосновенность. Ранее адвокаты уже обращались в ЕСПЧ с жалобой на условия содержания в следственном изоляторе. В Страсбурге этому обращению присвоили статус приоритетного.