«Больной, я считаю»: глава комитета Госдумы по вопросам семьи заявила о необходимости «лечить геев»

Глава комитета Госдума по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что гомосексуалов необходимо лечить. Об этом она рассказала во время интервью телеведущему Владимиру Познеру на «Первом канале».

— Вы за или против уголовной ответственности за гомосексуализм? — спросил Познер.

— Я за и, кроме того, мы уже приняли законы, очень жесткие, за это. — ответила Плетнева.

— То есть уголовное наказание?

— Уголовное наказание, да-да.

— Вы понимаете, что есть люди, которые с этим рождаются, или вы не думаете, что это так?

— Может, я вас не поняла? Я думала, что за изнасилование ребенка, нет?

— Нет, гомосексуализм, взрослые люди…

— А-а, взрослые люди. Все, поняла. Ну… Чайковский тоже был.

— Вот именно.

— Но он это скрывал и стеснялся этого.

— Но вы за уголовное наказание за это или нет?

— Ну, а за что его уголовно наказывать? Он же больной. Его надо… Лечите.

— Ну, скажем, не такой, как все.

— Больной, я считаю.

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С 2013 года в России действует административное наказание за гей-пропаганду среди несовершеннолетних. Оно предусматривает либо штраф до пяти тысяч рублей, либо до ста тысяч рублей, если пропаганда велась в интернете (ст. 6.21 КоАП).

В 2017 году в МВД предлагали ввести уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма и нетрадиционных отношений, поскольку административная ответственность «малоэффективна». «Если это возвести в ранг уголовной ответственности, то мы сохраним наше поколение, которое не должно вырасти ориентированным на педофилию и нетрадиционные отношения», — заявляли полиции.