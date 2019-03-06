Путин рассказал о разоблачении почти 600 агентов иностранных спецслужб за прошедший год

В 2018 году российская контрразведка разоблачила 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб, работавших на территории страны. Об этом на заседании коллегии ФСБ заявил президент России Владимир Путин, передает Интерфакс.

«Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера», — сказал Путин.

По словам российского лидера, иностранные спецслужбы «как и в прежние времена, а сейчас, может, и больше стараются влиять на соответствующие процессы в нашей стране».

Напомним, в конце прошлого года в Москве разгорелся очередной шпионский скандал: сотрудники ФСБ в ходе спецоперации задержали 48-летнего американца Пола Николаса Уилана. Официально ФСБ о сути обвинений не высказывалась, однако утверждала, что его задержали «при проведении шпионской акции». Впоследствии у него нашли документы, содержащие гостайну —агентство «Росбалт» со ссылкой на источники в спецслужбах утверждало, что Уилана арестовали в номере гостиницы «Метрополь» после того, как ему передал флеш-карту со списком сотрудников «засекреченного ведомства» человек, которого тот завербовал через интернет.

Родственники Уилана отрицают обвинения в шпионаже в отношении него и утверждают, что тот приехал в Москву на свадьбу своего друга, также бывшего морпеха. Уилан не признает вины и называет свое уголовное преследование ошибкой. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.