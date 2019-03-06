В Нижегородской области решили построить первый в России частный космодром

Компания «Космокурс» подписала с Нижегородской областью соглашение о строительстве первого в России частного космодрома, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В космодром планируется инвестировать 2,6 млрд рублей. Если проект будет согласован с госкорпорацией «Роскосмос», то его строительством будут заниматься в 2020-2025 годах.

«Мы выслали материалы на днях в “Роскосмос” по космодрому и тем участкам, которые мы рассматриваем, с просьбой помочь нам согласовать на федеральном уровне эту территорию в качестве космодрома, ждем ответ», — заявил ТАСС гендиректор компании Павел Пушкин.

«Космокурс» занимается созданием многоразового суборбитального космического комплекса для туристических полетов в космос, у нее есть лицензия от «Роскосмоса» на осуществление космической деятельности.

Предполагается, что полет будет длиться 15 минут в составе группы из шести экскурсантов. Стоимость билета ориентировочно составит 200-250 тысяч долларов. Как отмечает РИА Новости, при заправке ракеты будут использоваться экологически чистые компоненты. В качестве варианта для размещения космодрома ранее рассматривался Татарстан.