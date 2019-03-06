Путин подписал закон о запрете военным рассказывать о службе в интернете и СМИ

Президент Владимир Путин одобрил законопроект, которые запретил военным рассказывать в интернете и СМИ информацию о себе и сослуживцах. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Военным и тем, кого призвали на сборы, запретят иметь при себе любые смартфоны, а также размещать в интернете фото, видео или геометки, которые раскроют информацию об их служебной деятельности и месте дислокации.

Аналогичный запрет будет распространяться и на сведения о членах их семей. За нарушения военных будут привлекать к дисциплинарной ответственности, а контрактников за это могут уволить.

Согласно объяснительной записке, военнослужащие представляют особый интерес для иностранных спецслужб и террористических организаций, а информация из их соцсетей применялась для «формирования предвзятой оценки государственной политики» России.

В последние годы Минобороны испытывало множество проблем из-за утечек информации со смартфонов. В частности, из-за этого стало известно об участии россиян в конфликтах в Крыму, на востоке Украины и Сирии.

На портале правовой информации также был опубликован документ о ратификации договора с КНДР о передаче осужденных. Сейчас в российских тюрьмах находятся 23 гражданина Северной Кореи, а отбывающих там наказание россиян нет, отмечал замдиректора департамента международного права и сотрудничества Минюста Валерий Лысак.