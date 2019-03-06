Прокуратура: при строительстве газопровода в Ленинградской области похитили более 700 млн рублей

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) против компании «Омега», которую заподозрили в хищении 700 млн рублей при строительстве газопровода.

По версии ведомства, в 2012 году «Омега» и «Газпроминвест» заключили договор в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2012-2015 годы. Соглашение предусматривает строительство «Газопровода – отвода к городу Приозерск» стоимостью почти 2 млрд рублей до 2014 года.

Строительные работы не были выполнены до конца, утверждает прокуратура. Газпровод должен состоять из четырех очередей, однако к 2019 году была полностью сдана только первая очередь.

По информации ведомства, «Омега» получила за работу деньги в размере почти 1,7 млрд рублей. Под видом выплаты дивидендов и выдачи денег под отчет, а также «необоснованных переводов» на счета аффилированных юрлиц «Омега» вывела более 700 млн рублей.

В ноябре 2017 года «Фонтанка» сообщала, что в Ленинградской области функционирует участок протяженностью 18,5 км. Остальные 87 км корреспондентам, выехавшим на место предполагаемого газопровода, найти не удалось, несмотря на то, что по документам все работы были выполнены и оплачены. В «Газпром инвесте» тогда отмечали, что «Омега» проходит процедуру банкротства.