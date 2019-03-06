За неизлечимо больными закрепили право на наркотические анальгетики

Президент Владимир Путин подписал законопроект, который закрепляет за каждым гражданином право на получение паллиативной помощи и в том числе – на все возможные обезболивающие средства, включая сильнодействующие, наркотические лекарственные препараты. Документ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу через 10 дней.

Законопроект уточняет понятие «паллиативная помощь», которая будет оказываться людям с болезнями из составленного Минздравом списка (туда входят злокачественные опухоли, хронические заболевания в терминальной стадии и т.д.). Даже если больной находится без сознания, а его родственников нет рядом, решение об оказании паллиативной помощи сможет теперь принять врач.

Согласно документу, паллиативная помощь будет оказываться как в медицинских стационарах, так и на дому — при чем даже в этом случае врачи обязаны обеспечивать их всем необходимым, как обезболивающими, так и необходимым уходом, в том числе устройствами для поддержания функций органов, как например аппарат искусственной вентиляции легких.

При этом член ассоциаций паллиативной медицины и онкологов России Дмитрий Барановский ранее отмечал, что не все российские регионы готовы к оказанию медпомощи на таком уровне: не во всех регионах есть детские койки, а также выездные патронажные службы первой медицинской помощи, и сейчас, по данным Минздрава, ее могут получать только 15% от общего числа нуждающихся.

Облегчить доступ пациентов к обезболивающим препаратам, в том числе наркотическим, ранее у президента Путина просила основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Для этого она просила в том числе декриминализовать статью об обороте наркотических и психотропных веществ (ст. 228.2 УК) в части, касающейся анальгетиков, поскольку из-за этого врачи не во всех нужных случаях назначают их пациентам.