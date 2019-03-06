ВС разрешил возбудить административные дела на военного судью, сбившего девушку на переходе в Краснодаре

Верховный суд России разрешил привлечь к административной ответственности бывшего военного судью Арсена Крикорова по делу о наезде на девушку на пешеходном переходе в Краснодаре, сообщает ТАСС.

С просьбой составить на Крикорова протоколы по статьям о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний вред здоровью, и об оставлении места ДТП (ст. 12.24, ч. 2 ст. 12.27 КоАП) в Верховный суд обращался генпрокурор Юрий Чайка. Дела будут рассматривать кубанские суды.

Напомним, Крикоров сбил 18-летнюю чемпионку региона по тхэквондо Викторию Звереву вечером 21 декабря, об инциденте стало известно только после публикации видео аварии в январе. Девушка говорила, что переходила дорогу перед его автомобилем, когда тот резко нажал на газ, а после сказал ей: «Поднимайся, что ты цирк устраиваешь? Давай, дам денег и разойдемся».

Он предлагал семье компенсацию, однако те решили через суд потребовать у него около трех миллионов рублей компенсации ущерба. Впоследствии Крикорова отправили в отставку с сохранением гарантий неприкосновенности.