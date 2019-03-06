Жителя Дагестана задержали по делу об экстремизме. Его заподозрили в срыве концерта Егора Крида и аниме-фестиваля

В Махачкале задержали администратора страницы «Имамат Дагестана» в социальной сети «Инстаграм» Ахмада Исрапилова по делу об экстремизме. Эту информацию «Новой газете» подтвердили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Его заподозрили в интернет-травле огранизаторов музыкальных концертов и других культурных мероприятий. Сотрудники УФСБ возбудили против него дело по ст. 280 (публичные призывы к экстремизму), сообщили в полиции.

Как сообщает РГВК «Дагестан», Исрапилову приписывают публикации, связанные с отменой концерта певца Егора Крида, срывом аниме-фестиваля и угрозами в адрес актеров спектакля «Охота на мужчин».

Осенью прошлого года в Махачкале отменили свои выступления музыкальные исполнители Элджей (Алексей Узенюк) и Егор Крид, не состоялся аниме-фестиваль AniDag.

В декабре из-за угроз в соцсетях сорвали показ фильм Love Yourself южнокорейской поп-группы BTS. Пользователи инстаграма выступили против «разврата» и «осовременивания земляков» и требовали запретить трансляцию «фильма про корейских гомосеков».