Умерла культуролог Майя Туровская

В возрасте 94 лет умерла культуролог и театровед Майя Туровская, сообщили в фейсбуке главред журнала «Сеанс» Любовь Аркус и главред журнала «Театр» Марина Давыдова.

Майя Туровская один из самых известных российских культурологов, автор книг о Тарковском и об искусстве тридцатых и один из сценаристов «Обыкновенного фашизма» Михаила Ромма.

Она родилась в 1924 году в Харькове, окончила филологический факультет МГУ и театроведческий факультет ГИТИСа. С 1973 года была ведущим научным сотрудником НИИ теории, истории кино. Публиковалась в научных журналах «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Театр» и других изданиях.