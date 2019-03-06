Ущерб от поджога бревен у Томинского ГОКа увеличили с 1 до 14 млн рублей. По делу проходит лидер «Стоп ГОК»

Главное следственное управление челябинского МВД предъявило окончательное обвинение двум противникам строительства Томинского горнообогатительного комбината (ГОК) по делу о поджоге бревен на стройплощадке, рассказали «Новой» адвокаты международной правозащитной группы «Агора» Ольга и Андрей Лепехины.

По версии следствия, в ночь на 11 сентября двое активистов движения «Стоп ГОК» подожгли бревна на месте строительства. Неподалеку полиция обнаружила плакаты «Вы все умрете» и «Верните деньги!», что в правоохранительных органах расценили как попытку представить пожар протестом со стороны строителей.

Лидера «Стоп ГОКа» Василия Московца обвинили в подстрекательстве к поджогу (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 213), а активиста Гамиля Асатуллина в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и покушению на поджог имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК). Их дела объединили в одно производство.

Если ранее в обвинении говорилось об ущербе областному Главному управлению лесами от поджога бревен на 1,19 млн рублей, то сейчас речь идет о потерях ГОКа от приостановки работы на сутки, тем самым сумма выросла до 13,9 млн.

«Небольшой пожар возле стройплощадки на 15 минут, от которого даже кора древесины не пострадала, вызвал остановку строительства», — не согласился с решением следствия адвокат Андрей Лепехин. «Эта поляна в лесу, на которой лежала древесина, не является строительной площадкой, там даже нет договора аренды», — говорил он ранее 74.ru.

Дело о подстрекательстве в отношении Лепехина возбудили в декабре. Его адвокат Ольга Лепехина связывала уголовное преследование с тем, что незадолго до этого он объявил о скором выдвижении кандидатуры на должность главы Челябинска.

Летом прошлого года суд в Челябинской области прекратил рассмотрение дела о поджоге строительной площадки Томинского ГОКа в отношении Асатуллина и другого фигуранта дела о поджоге, Евгения Медведева, а также вернул его в прокуратуру для исправления нарушений.

Напомним, движение «Стоп ГОК» выступает против строительства Томинского горно-обогатительного комбината «Русской медной компанией» на расстоянии 12 километров от Челябинска. Активисты считают, что предприятие может стать источником опасных выбросов и загрязнения единственного безальтернативного источника питьевой воды для Челябинска — Шершневского водохранилища.

На социальный протест в Челябинске обращал внимание президент Владимир Путин: в ноябре прошлого года он лично позвонил Московцу и сказал, что «разделяет озабоченность» жителей Челябинска по поводу строительства Томинского ГОКа.