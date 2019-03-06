Власти Владимирской области отозвали инвестпроект мусорного полигона в Филипповском. Активисты называют это решение «тактической уловкой»

Власти Владимирской области отменили решение комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов о строительстве мусорного полигона в сельском поселении Филипповское.

«Таким образом, команда губернатора Владимира Сипягина сделала все зависящее от администрации области для того, чтобы закрыть вопрос создания мусорного объекта в Филипповском сельском поселении Киржачского района», — говорится в заявлении владимирских властей.

Инвестпроект по созданию мусорного полигона был одобрен под руководством первого заместителя губернатора Лидии Смолиной в 2017 году. Его планировали разместить на участке в 5 км от деревни Аленино площадью 57 га. Реализацией проекта должна была заниматься компания «Экотехстрой Владимир».

Активисты, выступающие против строительства полигона, считают, что отмена этого решения является «тактической уловкой» миллиардеров Искандера Махмудова (числился инвестором предприятия, в феврале 2018 года вышел из проекта после протестов местных жителей) и Андрея Бокарева.

«Малая значимость для филипповской истории отмены комиссией этого решения состоит и в том, что 1500 га [леса] пока остаются в частном владении. А администрация губернатора Сипягина не определилась в том, как она будет влиять на деятельность частных свалок», — говорится в заявлении инициативной группы, которое поступило в «Новую газету».

Протесты в Филипповском из-за строительства мусорного полигона начались летом 2017 года. Компания «Метровагонмаш» купила у местной администрации 1500 га леса, разделила его на участки и продала Мытищинскому машиностроительному заводу (дочернее предприятие «Метровагонмаша») и ООО «Экотехстрой Владимир» под строительство мусороперерабатывающего завода и полигона.

В феврале 2019 года Рослесхоз встал на сторону местных жителей и через суд потребовал признать сделку незаконной, поскольку спорный участок входит в Гослесфонд. Совет по правам человека при президенте также просил Генпрокуратуру провести проверку законности размещения мусорного полигона на этой территории.

Филипповское — сельское поселение, которое объединяет 26 деревень и 76 садовых товариществ. В них нет центрального водоснабжения, все жители пользуются колодцами и личными скважинами. Предварительные экспертизы показали, что грунтовые воды в этом районе будут отравлены через полтора года после захоронения первых отходов.