В Петербурге на координатора «Руси сидящей» Динара Идрисова напали неизвестные

На координатора петербургского отделения правозащитной организации «Русь сидящая» Динара Идрисова в ночь на 6 марта напали четверо человек. Об этом сообщается на сайте «Руси сидящей».

Нападение произошло около дома Идрисова, по его словам, нападавшие сказали ему: «Защищать пидорасов будешь?».

«Выходя из машины, я разговаривал по телефону. В этот момент на меня налетели двое мужчин, первый удар я смог отразить, но пришлось отступить, когда на меня набросились еще двое. Я оказался зажат между оградой дома и машиной, и драка происходила в таком ограниченном пространстве. В какой-то момент меня сильно ударили по голове, я упал, меня продолжили бить. Потом отобрали телефон и быстро скрылись», — рассказал он.

Идрисова доставили в Александровскую больницу, где зафиксировали ушибы, ссадины и сотрясение мозга. Он отказался от госпитализации и подал заявление в полицию.

Правозащитник точно не знает, что хотели нападавшие, но предполагает, что фраза «защищать пидорасов будешь?» касалась его участия в деле активиста оппозиционного движения «Весна» Владимира Казаченко и его друга Вадима Тишкина, которых арестовали по делу о развратных действиях, совершенных группой лиц (часть 4 статьи 135 УК).

«Суть истории банальная: двоих 18-летних молодых людей подозревают в интимных отношениях с участием 15-летней и 17-летней девушек, а российский закон в этом вопросе крайне суров. За «недетскую» любовь с 15-летней даже при отсутствии признаков насилия и принуждения молодые люди рискуют получить огромные сроки лишения свободы — до 15 лет», — рассказывал Идрисов.

Это не первое нападение на правозащитника. В прошлом году Идрисова избили во время «Забастовки избирателей», которую организовал Алексей Навальный. Он также не знал, с чем было связано нападение.