В Минкультуры создали структуру по вопросам безопасности после кражи картины Куинджи из Третьяковки

В Министерстве культуры создали специальную структуру по вопросам безопасности музеев. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.

По ее словам, после проверки безопасности крупнейших музеев, проведенной после кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, принят целый ряд мер.

«Прежде всего, изменена структура самой службы в Министерстве культуры. Сейчас будет установлен новый механизм взаимодействия между Минкультуры и теми структурами, которые также привлечены к охране музеев, в частности Росгвардия и другие силовые структуры. Образована специальная структура, которая отвечает и занимается только безопасностью», — сказала Голодец.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея подписала с Росгвардией контракт на миллион рублей об усилении охраны на новой выставке Ильи Репина.

Напомним, картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» украли 27 января из Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Подозреваемого в позищении, крымского бизнесмена Дениса Чуприкова, задержали на следующий день в Подмосковье. Сейчас он находится в СИЗО, 18 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение о его аресте. На заседании он заявил, что этим поступком хотел привлечь к себе внимание.