Признавшего вину фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова приговорили к условному сроку

Сергиево-Посадский городской суд Московской области приговорил фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова к полутора годам лишения свободы условно. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу Руслана Костыленкова.

Суд рассматривал дело в особом порядке, так как Рустамов признал себя виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества (часть 2 статьи 282.1 с применением части 5 статьи 33 УК) и заключил досудебное соглашение.

По делу «Нового величия» проходят 10 фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Рустам Рустамов находился под домашним арестом.

Еще трое обвиняемых, среди которых Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский, также находятся под домашним арестом. Все остальные – Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков – в СИЗО.

До августа прошлого года фигуранты дела Анна Павликова и Мария Дубовик находились в изоляторе. После широкого общественного резонанса по ходатайству следствия девушкам изменили меру пресечения на домашний арест.

Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам создать политическое движение, написал устав, разработал политическую программу и арендовал помещение для проведения собраний. В деле он проходит как ключевой свидетель. Хотя защита настаивает, что «Руслан Д.» был осведомителем или возможно агентом-провокатором спецслужб.