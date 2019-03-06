Telegram призвал своих пользователей участвовать в митинге «против изоляции российского интернета»

В Telegram заявили, что поддерживают митинг против изоляции рунета, который пройдет 10 марта в Москве, и призывают своих пользователей в нем участвовать. Такое сообщение мессенджер прислал своим пользователям.

«Более 10 месяцев Роскомнадзор ежедневно блокирует тысячи IP-адресов, пытаясь помешать работе Telegram в России. Пока Telegram выигрывает в этой борьбе, но в любой день все может поменяться – государство обладает огромными ресурсами, изъятыми у населения», — сказано в сообщении. Отмечается, что похожие акции проходят и в других городах России.

Ранее московские власти согласовали митинг «против изоляции российского интернета». Организатором акции, которая пройдет 10 марта в 14:00 на проспекте Сахарова, выступила Либертарианская партия. В документе о согласовании митинга говорится, что заявленное число участников – до десяти тысяч человек.

«Паутина цензуры все дальше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета», – сказано в сообщении об акции.

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Депутаты Госдумы 12 февраля приняли в первом чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций.

Авторы документа предложили обеспечить Россию нужной инфраструктурой для автономной работы российского сегмента интернета. В нем говорится и о том, что в России «сократят» данные граждан, передаваемые за рубеж, и определят трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Законопроектом предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.

Сначала сообщалось, что на реализацию законопроекта не понадобится дополнительных денег, однако в федеральном бюджете на 2019-2021 годы на эти цели уже заложили 1,8 млрд рублей, а один из авторов закона Андрей Клишас сказал, что на его исполнение понадобится более 20 млрд рублей.