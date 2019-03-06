Россия заняла первое место в мировом рейтинге по темпам роста числа мультимиллионеров

В 2018 году Россия показала самые высокие в мире темпы роста числа людей с состоянием не менее 30 миллионов долларов. Об этом говорится в докладе The Wealth Report 2019 консалтинговой компании Knight Frank.

Число таких людей в России увеличилось до 1,5 тысячи (22-е место в мире по этому показателю) — это на 7% больше, чем в прошлом году. Такие же темпы роста эксперты зафиксировали в Индии.

По числу долларовых миллиардеров Россия занимала пятое место в мире в 2018 году и, по данным аналитиков, сохранит эту позицию в ближайшие пять лет. Всего в мире состоянием от 30 миллионов долларов располагали 198342 человека.

В 2017 году число долларовых миллионеров в России увеличилось примерно на 4%, а по количеству миллионеров Россия заняла 15 место, их в стране насчитывается около 189,5 тыс человек. Лидером по числу долларовых миллионеров стали США (5,3 млн человек), Япония (3,2 млн человек) и Германия (1,4 млн человек).