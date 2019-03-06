В Москве задержали молодых людей, клеивших стикеры в поддержку Азата Мифтахова

В Москве задержали двух молодых людей, которые клеили стикеры в поддержку аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По словам подруги одного из задержанных, молодых людей доставили в отдел полиции по району Ростокино. В настоящий момент они не выходят на связь.

Напомним, Азата Мифтахова задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного ранее в Балашихе (ч. 1 ст. 223.1 УК). Мифтахов рассказывал адвокату о том, что в отделении его били, а также подносили к груди шуруповерт, требуя признательных показаний. Адвокат также говорила, что Мифтахов, опасаясь возможных пыток, вскрывал себе вены.

7 февраля его отпустили без избрания меры пресечения и в тот же день снова задержали уже по новому делу. 4 марта Головинский суд Москвы продлил арест Мифтахову до 7 апреля.

По версии следствия, он был в числе шестерых человек, которые 31 января прошлого года разбили окно в офисе «Единой России» на Онежской улице. Засекреченный свидетель по делу заявил, что запомнил лицо Мифтахова среди нападавших по «выразительным бровям». Что конкретно там делал аспирант, свидетель не смог объяснить, однако отметил, что тот размахивал руками.