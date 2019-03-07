США рассказали о планах запретить въезд еще 77 гражданам Венесуэлы, связанным с Мадуро

США планируют запретить въезд в страну еще 77 венесуэльцам, связанным с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает Reuters.

«Государственный департамент объявляет, что Соединенные Штаты будут аннулировать 77 виз, принадлежащих многим чиновникам режима Мадуро и членам их семей», — сказал он. Подобное заявление Пенс сделал во время выступления перед Латиноамериканской коалицией в Вашингтоне. Конкретных лиц, на которых распространится запрет на въезд, он не назвал.

Ранее США закрыли въезд «ответственным за подрыв демократии» гражданам Венесуэлы, их имена также не называли.

В конце января Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы Венесуэлы. США признали его «переходным президентом» и ввели ряд санкций против режима Мадуро, в ответ он объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

О признании Гуайдо заявили и ряд других стран, в частности, Израиль, Великобритания и Нидерланды. Россия поддержала правительство Мадуро.