Бывшего замглавы Спецстроя приговорили к восьми годам колонии по делу о хищении более 1 млрд рублей

Щербинский суд Москвы приговорил бывшего замруководителя Федерального агентства по специальному строительству (Спецстроя) Александра Загорулько к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей по делу о мошенничестве и взятке на строительстве военных объектов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Ехтанигову.

Как отмечает издание, ущерб составил более 1 млрд рублей. Приговор вынесли 4 марта.

Согласно ему, Загорулько в течение пяти лет после освобождения из колонии также не сможет быть госслужащим и работать в органах местного самоуправления на должностях, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

РБК со ссылкой на фабулу дела сообщает, что подрядчики по согласованию со Спецстроем завышали стоимость строек по смете. Разницу между выделенным бюджетом и реальными затратами они похищали.

В мае прошлого года Загорулько заключил сделку со следствием. Помимо Загорулько по делу проходил другой замглавы Спецстроя Александр Буряков, а также предприниматели Кадыр Караханов, Ваха Арцыгов и Арсен Ошакбаев.

В декабре 2016 года Спецстрой по указу президента расформировали. Эксперты в разговоре с РБК утверждали, что это была связано с коррупцией в ведомстве.