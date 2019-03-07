Госдеп и российский МИД подтвердили задержание двух граждан США в Новороссийске

Два гражданина США были задержаны в Новороссийске, подтвердили телеканалу CNN представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова и представитель Госдепа США.

Какая-либо информация о задержанных не раскрывается. «Для нас высшим приоритетом является защита наших граждан за границей. В связи с конфиденциальностью мы не можем предоставить дополнительную информацию в настоящее время», — сказал представитель Госдепа.

Как ранее сообщал «Коммерсант», Приморский районный суд Новороссийска признал виновными Дэвида Удо Гаагу и Коле Дэвиса Бродовского в нарушении пограничного режима в пограничной зоне (ч. 2 ст. 18.8 КоАП). Сотрудник суда на условиях анонимности сообщил изданию, что эти граждане США являются прихожанами религиозной организации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней» (мормоны).

«Коммерсант» отмечал, что при въезде в Россию Гаага и Бродовский указали религиозную деятельность в качестве цели визита, а на самом деле вели уроки английского для единоверцев. Свою вину они не признали.