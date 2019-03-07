В МТС согласились выплатить 850 млн долларов штрафа по делу о коррупции в Узбекистане

Компания МТС выплатит штраф размером 850 млн долларов по делу о коррупционных нарушениях в бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане в период с 2004 по 2012 год. Об этом говорится на сайте МТС.

Компания решила заключить соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Министерством юстиции США. В МТС отметили, что штраф выплатят из средств, зарезервированных по итогам третьего квартала 2018 года.

«Подписание мирового соглашения — логичный шаг для компании», — сказал президент МТС Алексей Корня.

Financial Times сообщала, что компания «Вымпелком» согласилась заплатить по делу о коррупционных сделках в Узбекистане 800 млн долларов. Еще одна компания, проходящая по делу, Telia согласилась на штраф в 965 млн долларов, отмечали «Ведомости».

Дело было связано с передачей денег компаниям, связанным с дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой. Следствие считало, что МТС, «Вымпелком» и Telia передавали средства для получения частот и других сделок. Во время расследования США просили несколько европейских государств заморозить счета этих трех компаний.