«В опубликованных материалах смешалось все»: Варданян прокомментировал расследование OCCRP об офшорах «Тройки-Диалог»

Бизнесмен Рубен Варданян прокомментировал расследование о сети офшоров инвестбанка «Тройка-Диалог», основателем и бывшим руководителем которого предприниматель является, его открытое письмо опубликовано на сайте фонда IDeA.

«В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел – круглое и зеленое. Несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер «Тройки Диалог» чувствую себя ответственным за все происходящее», – заявил он, добавив, что в настоящее время юристы изучают возможные правовые действия для защиты репутации.

Он отметил, что банк создавался в 90-е годы прошлого века и в организации «делали все возможное, чтобы создать в России цивилизованную среду с четкими правилами игры». По словам Варданяна, оценивать деятельность «Тройки» вне контекста «неверно» и организация всегда «делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами».

Напомним, 4 марта Центр по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) опубликовал расследование об инвестбанке «Тройка-Диалог» и Варданяне. В распоряжение OCCRP попали документы литовского банка Ukio, который входил в пятерку крупнейших в Литве, он обанкротился в 2013 году и был заподозрен местными прокурорами в отмывании денег.

Как выяснилось, в литовском банке были счета многочисленных офшорных фирм «Тройки диалог», через которые с 2006 года прошло больше 4 млрд долларов. Среди контрагентов по сделкам оказались такие западные банки, как Raiffeisen, Nordea, Deutsche Bank, Citigroup Inc. и другие.

Расследователи обнаружили, что в эту офшорную сеть, в том числе, попадали деньги от компаний, которые в России отметились в крупных аферах и уголовных делах об отмывании. Средства приходили, в частности, от фирм, засветившихся в «деле Магнитского» — юриста фонда Hermitage Capital, благодаря которому стала известна схема о выводе из России нескольких миллиардов рублей.

Из офшорной сети «Тройки» деньги получали известные люди, например фирмы давнего друга президента – виолончелиста Сергея Ролдугина, и другие структуры руководителей госкомпаний и их родственников.

В Сбербанке, которому «Тройка» была продана в 2012 году, заявили, что упомянутые операции совершались со счетов компаний, «которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании Тройки-Диалог» и структуры банка не участвовали в их сопровождении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать расследование заявил, что оно не является «вопросом повестки дня» Кремля и что его должны оценить «на предмет достоверности» соответствующие фискальные ведомства.