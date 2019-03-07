Facebook анонсировал введение шифрования личных сообщений на всех платформах

Социальная сеть Facebook намерена ввести сквозное шифрование личных сообщений на всех своих платформах и сделать их более совместимыми, сообщил руководитель компании Марк Цукерберг.

По его словам, в течение года и дальше детали нововведений могут меняться, компания планирует обсуждать их с экспертами.

«В целом, я считаю, что работа над внедрением сквозного шифрования для всех личных сообщений является правильным решением», — сообщил Цукерберг. По его мнению, «в мире растущих угроз кибербезопасности и жестких правительственных вмешательств во многих странах люди хотят», чтобы компания предприняла «дополнительный шаг для защиты их наиболее конфиденциальных данных».

Основатель Facebook подчеркнул, что обсуждение нововведений будет проходить открыто.

Напомним, весной 2018 года стало известно об утечке данных более 87 миллионов пользователей соцесети. Информация оказалась в распоряжении британской аналитической компанией Cambridge Analytica, сотрудничавшей со штабом Дональда Трампа во время президентских выборов. Из-за этого Facebook оштрафовали на 500 тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч долларов).

Из-за произошедшего из компании ушли ряд сотрудников, в том числе вице-президент компании по коммуникациям и политике Эллиот Шрейдж, сооснователи мессенджера WhatsApp (принадлежит Facebook с 2014 года) Ян Кум и Брайан Актон.

В конце сентября прошлого года сооснователи социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер также объявили об уходе из компании. СМИ сообщали, что это произошло из-за разногласий с Цукербергом. В октябре 2018 года некоторые акционеры Facebook предлагали уволить Цукерберга с поста главы компании после нескольких скандалов.