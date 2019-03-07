Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей в интернете

Депутаты Госдумы приняли в окончательном третьем чтении закон о блокировке фейковых новостей в интернете, трансляция велась на сайте нижней палаты парламента. За принятие документа проголосовали 322 депутата, против него выступили 78 парламентариев.

Второе чтение законопроекта прошло накануне, к нему внесли поправки для сетевых изданий: теперь Роскомнадзор по требованию генпрокурора будет требовать от редакции удалить неприемлемый материал, а административная ответственность будет наступать только в случае, если издание не отреагирует на уведомление надзорного ведомства.

Кроме того, парламентарии уточнили, что информация будет признаваться подлежащей блокировке, если ее распространение несет «угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, нарушения общественного порядка, создания помех работе систем стратегически важной инфраструктуры».

За нарушение законодательства предлагается установить штрафы для граждан от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Если распространение ложной информации повлекло за собой смерть человека или причинение вреда здоровью, то размер штрафа увеличивается. Так, для граждан он составит от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты в декабре, первое чтение законопроект о запрете фейк-ньюс прошло 24 января. Автором документа выступила группа парламентариев во главе с сенатором Андреем Клишасом.