Здание мэрии в Красноярске забросали бутылками с зажигательной смесью

В Красноярске полицейские задержали двух мужчин по подозрению в том, что они забросали здание мэрии города бутылками с зажигательной смесью, сообщил Интерфаксу руководитель пресс-службы главного управления МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

«Задержаны двое мужчин 25 и 27 лет за попытку поджога и умышленной порчи имущества административного здания. Возбуждены два уголовных дела по статьям "Попытка умышленного повреждения или уничтожения имущества" и "Хулиганство"», — рассказал он, добавив, что подозреваемые арестованы, одному из них назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

По информации telegram-канала Baza, инцидент произошел в ночь на 3 марта. На опубликованном видео «коктейли Молотова» в здание мэрии Красноярска кидает один мужчина, но с места произошедшего скрываются двое нападавших.