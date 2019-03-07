В Ялте люди в полицейской форме провели обыск у журналиста и порвали его паспорт

Вечером 6 марта в Ялте группа людей в полицейской форме ворвалась в квартиру журналиста севастопольского портала «Примечания» Евгения Гайворонского. По словам главного редактора «Примечаний» Виктора Ядухи, журналисту сказали, что его подозревают в совершении преступления, предусмотренного антиэкстремистским законодательством.

«У Гайворонского изъяли всю технику и украинский паспорт. У его российского паспорта порвали страницу с персональными данными. По моей информации, он собирался лететь в Москву на встречу с источниками, которые были готовы рассказать о деятельности бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко, — рассказал Ядуха «Новой». — Сейчас из-за того, что его паспорт поврежден, он улететь не может».

Из дома, по словам Виктора Ядухи, Гайворонского увезли в ОВД Ялты, а оттуда — в наркодиспансер, где у журналиста взяли пробы. После этого его отпустили без предъявления каких-либо обвинений.

Журналисты не знают, действительно ли проводившие обыски люди были сотрудниками правоохранительных органов. В пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым «Новой газете» отказались комментировать ситуацию с Гайворонским, сославшись на закон о персональных данных.