Чиновников обяжут отчитываться об исполнении общественных инициатив, набравших более 100 тысяч подписей

Чиновников обяжут отчитываться раз в квартал о реализации общественных инициатив, говорится в указе президента, размещенном на портале раскрытия информации.

Как пишут «Ведомости», новые правила будут касаться общественных петиций, которые набрали более 100 тысяч голосов на сайте «Российской общественной инициативы» (РОИ).

Проект об обязательном рассмотрении общественных инициатив был разработан в 2013 году. Набравшая нужное количество подписей петиция должна была направляться на рассмотрение экспертной рабочей группе, которая ее поддерживает или отклоняет.

До 2018 года рабочую группу возглавлял министр Михаил Абызов, после его полномочия перешли к вице-премьеру Константину Чуйченко. Работу РОИ обеспечивает Фонд информационной демократии под руководством Ильи Массуха.

По его словам, из петиций, которые набрали более 100 тысяч голосов, рабочая группа рекомендовала к исполнению около 10, однако сведения об их исполнении отсутствуют. Если чиновников обяжут отчитываться об исполнении общественных инициатив, замалчивать вопросы граждан станет труднее, полагает Массух.