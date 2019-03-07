Суд в Москве арестовал еще одного подозреваемого по делу Арашуковых

Басманный суд Москвы арестовал до 6 мая еще одного фигуранта дела о хищениях газа — метролога (специалист, который контролирует измерительную технику и надзор качества продукции — ред.) филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игоря Кайшева.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева, его подозревают в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК).

Главными фигурантами по делу о хищениях газа стали экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Обоих задержали в конце января и заключили под стражу.

Первого обвинили в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК) и причастности к двум убийствам. Арашукова-старшего обвинили в создании преступного сообщества и хищении природного газа (ч. 4, ст. 159, ч. 3 ст. 210 УК).

Всего по этому уголовному делу проходят десять человек. Почти всех из них занимают высокие посты в газовых предприятиях на Северном Кавказе, некоторые является родственниками и друзьями Арашуковых.

По версии следствия, фигуранты дела открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные счета, которые привязывались к плательщику с недействительным адресом (или вообще не привязывались). Поставляемый газ они перепродавали, а в отчетах «Газпрому» указывали, что взыскать плату за услуги в полном объеме невозможно. ФСБ оценила ущерб от их действий в 31 млрд рублей.